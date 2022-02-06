Призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух уверен, что Россия не упустит победу в командном турнире на Играх в Пекине. Во второй соревновательный день Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе мужчин, а Камила Валиева выиграла короткую программу одиночниц.

«Если бы Марк дрогнул, то мы могли получить большой отрыв, как это было четыре года назад, — приводит «Чемпионат» слова Авербуха. — Марк не дрогнул, и он большой молодец! Сегодня выступил очень достойно и показал свой максимально лучший прокат. По большому счёту Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали».

Сборная России после второго соревновательного дня вышла на первое место в командном турнире, обойдя США на три очка.

Впереди остались выступления спортивных пар и одиночниц с произвольными прокатами и танцевальных дуэтов с произвольным танцем.