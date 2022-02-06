Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщил сам Кацалапов.

«Да, мы катаем произвольный танец. Мне об этом разрешили сказать», — приводит Sport24 слова фигуриста.

В ритм-танце Синицина и Кацалапов заняли второе место, отстав всего на полбалла от американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью — 85,05 против 86,56.

Произвольный танец пройдёт 7 февраля. После двух дней соревнований Россия вышла на первое место после пяти видов. На счету команды 45 очков, США отстаёт на три балла.

Впереди остались произвольный танец, а также произвольные прокаты у спортивных пар и одиночниц.