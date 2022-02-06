Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер остался доволен выступлением фигуриста Марка Кондратюка на Олимпиаде-2022 в командном турнире.

Кондратюк выступил в произвольной программе под музыку из культовой рок-оперы «Иисус Христос-суперзвезда».

«Респект российскому фигуристу, который зажёг под «Иисус Христос-Суперзвезда», — написал Бен Стиллер в Твиттере.

Кондратюк в произвольном прокате занял второе место, обойдя американца Винсента Чжоу, и упрочил лидерство России в командном турнире.

После пяти видов из восьми на счету россиян 45 очков. У США — 42. Впереди остались выступления одиночниц, спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Бен Стиллер известен по таким фильмам, как «Образцовый самец», «Солдаты неудачи», «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и серии «Ночь в музее». В ряде своих фильмов он также выступил в роли режиссёра.