Боец из Казахстана Шавкат Рахмонов одержал победу над представителем Гайаны Карлстоном Линдси Харрисом. Поединок прошёл в основном карде UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе.

Поединок полусредних бойцов завершился победой Рахмонова нокаутом уже в первом раунде. Казахстанец отправил Харриса на пол ударом с разворота ногой в голову и завершил поединок добивающей серией.

На счету 27-летнего Рахмонова 16 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения при восьми нокаутах, у 34-летнего Харриса 16 побед (5 нокаутом) и 5 поражений.

После поединка Рахмонов заявил, что хочет встретиться с Мишелем Перейрой.