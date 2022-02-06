Российская фигуристка Камила Валиева смогла исполнить аксель в три с половиной оборота в короткой программе на Олимпиаде-2022 в командном турнире. 15-летняя россиянка стала четвёртой одиночницей в истории фигурного катания, которая смогла добиться этого результата.

Ранее тройной аксель выполнили Мидори Ито в 1992 году в Альбервиле, Мао Асада в 2010-м в Ванкувере и в 2014-м в Сочи, а также Мираи Нагасу в Пхёнчхане-2018.

За тройной аксель Валиева получила 11,31 балла, всего же судьи оценили её короткую программу в 90,18. Это лучший результат среди участниц.

Победа Валиевой вкупе с неудачей американки Карен Чен (5-е место) вывели Россию на первое место в командном турнире. После пяти видов россияне лидируют с 45 очками против 42 у США.