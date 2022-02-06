На Олимпиаде-2022 стартовали состязания в мужском скиатлоне. Лыжники пробегут 30-километровую дистанцию: 15 километров классическим стилем, затем поменяют лыжи и вторую половину преодолеют свободным стилем.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть по Первому каналу или на его официальном сайте здесь.

Сборную России в скиатлоне представят лидер команды Александр Большунов (2-й стартовый номер), Алексей Червоткин (3-й номер), Артем Мальцев (5-й), Денис Спицов (6-й).

Также в соревнованиях примет участие лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо (стартовый номер 1) и сильный дистанционный гонщик из Финляндии Ийво Нисканен (номер 4).

Вчера, 5 февраля, российская лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив только норвежке Терезе Йохауг.