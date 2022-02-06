Роспотребнадзор отменил обязательную в России изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом. Изменения вступили сегодня, 6 февраля, соответствующее постановление за подписью главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, если контактировавший с больным на данный момент находится на изоляции, то она также отменяется.

Попова ранее объяснила, что карантин для контактировавших с больными сейчас не имеет смысла из-за штамма омикрон. Он является заразным, но, как правило, протекает бессимптомно или с минимальными симптомами.

Кроме того, в силу вступили новые правила выписки больных с COVID-19. Если лечение длилось неделю и более, то при выписке не нужен отрицательный тест на коронавирус.