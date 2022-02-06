Завершилась квалификация у сноубордистов в мужском слоупстайле на Олимпиаде-2022. По её итогам единственный представитель России Владислав Хадарин не смог пробиться в число 12 лучших. Он показал в первой попытке девятый результат (64,73), но провалил вторую попытку (21,15) и в общем списке занял 15-е место при 12 проходных позициях.

Лучший результат показал китаец Су Йимин, который в первой попытке набрал 86,80 балла. Во второй оппытке лучшим стал Марк Макморрис из Канады (83,30).

Финальные соревнования в слоупстайле у сноубордистов пройдут 7 февраля.

Ранее утром завершились состязания в той дисциплине у женщин. По их итогам Зои Садовски-Синнотт завоевала золото, которое стало первым в истории Новой Зеландии на зимних Олимпиадах. Россиянок в этом виде представлено не было.