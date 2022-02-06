Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин уверен, что Россия должна завоевать золото в командном турнире на Играх-2022 в Пекине. В произвольной программе одиночников Марк Кондратюк занял второе место и увеличил отрыв россиян от США.

«Марк в этом сезоне бесподобен. Действующий чемпион России и Европы в эти дни в очередной раз доказал, что он действительно по праву является лидером нашей сборной, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ягудина. — Если в Пекине не случится землятресение, то командное золото будет нашим. Какая бы от нас девочка не выступала, проигрывать там некому. Такое большое преимущество не отыгрывается».

После пяти видов из восьми россияне лидируют с 45 очками против 42 у США и 39 у Японии. Впереди остались произвольный танец у танцевальных дуэтов, а также произвольные программы у спортивных пар и фигуристок-одиночниц.