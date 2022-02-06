Тренер сборной Столичного дивизиона Род Бриндамор после Матча звёзд НХЛ восхитился игрой Евгения Кузнецова. Российский форвард «Вашингтона» выступал за сборную Столичного дивизиона, которая стала победителем турнира. В полуфинале «Метрополитан» обыграл Тихоокеанский дивизион 6:4, а в финале одолел Центральный дивизион 5:3. Кузнецов открыл счёт в финале на 27-й секунде.

«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Бриндамора. — Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата».

Стоит отметить, что Бриндамор оговорился: в первой игре Кузнецов не забил, а отдал голевой пас.