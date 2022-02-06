Российский тренер Алексей Мишин остался доволен выступлением фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022. Кондратюк в произвольных прокатах занял второе место с результатом 181,65, обошёл американца Винсента Чжоу (171,44) и упрочил лидерство России.

«Парень выдал из себя все, что мог. Молодец! — цитирует «Спорт-Экспресс» Мишина. — Можно ли говорить, что командное золото в кармане? Ни один умный человек не ответит положительно на этот вопрос».

После пяти видов из восьми россияне лидируют с 45 очками против 42 у США и 39 у Японии. Впереди остались произвольный танец у танцевальных дуэтов, а также произвольные программы у спортивных пар и фигуристок-одиночниц.