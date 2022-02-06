Российский лыжник Александр Большунов упал на старте скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лидер сборной России не вписался в поворот, не удержался на трассе и упал.

Серьёзных повреждений Большунов не получил и смог вернуться на трассу. Через несколько минут лыжник вернулся в лидирующую группу и после отметки 13,8 км занимает первое место.

Лыжники пробегут 30-километровую дистанцию: 15 км классикой и 15 — свободным стилем.

Помимо Большунова, в гонке принимают участие россияне Артём Мальцев, Денис Спицов и Алексей Червоткин.