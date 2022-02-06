Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список россиянок, которые выступят в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В их число вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

5 февраля Резцова и Нигматуллина приняли участие в смешанной эстафете, где вместе с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым завоевали бронзовую медаль.

Гонка пройдёт 7 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени. Биатлонистки пробегут 15-километровую дистанцию.

Также на Олимпиаде-2022 у женщин запланированы спринт (11 февраля), гонка преследования (13 февраля), эстафета (16 февраля) и масс-старт (19 февраля).