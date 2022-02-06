Российский лыжник Александр Большунов уходит в серьёзный отрыв в скиатлоне на Олимпиаде-2022. На отметке 22,5 км его отрыв от ближайшего преследователя составляет 46,9 секунды.

Вторым с большим отставанием идёт ещё один представитель России Денис Спицов.

Тройку замыкает финн Иво Нисканен, чьё отставание составляет 1 минуту 26,2 секунды.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клэбо неудачно прошёл первую 15-километровую дистанцию классикой и пришёл к «пит-стопу» на 11-м месте с отставанием в 1.39,5.

К отметке 22,5 км Клебо и вовсе отстал уже на 3.56 и де-факто лишился шансов даже на медаль. Россия с большой вероятностью возьмёт золото и, возможно, серебро.