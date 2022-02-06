Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов с восхищением прокомментировал выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. 15-летняя Валиева смогла сделать аксель в три с половиной оборота и уверенно заняла первое место по итогам выступления одиночниц. Также сегодня выступил с произвольной программой Марк Кондратюк, который стал вторым.

«Камила откатала безупречно, мы очень счастливы за нее. И, конечно, Марк, он великолепнейшим образом завершил соревновательный день, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кацалапова. — Откатать блестяще, на полную катушку, исполнил все чисто. Мы рады и счастливы. Валиева в отличной форме».

Валиева вывела Россию на первое место в зачёте командного турнира, а Кондратюк упрочил лидерство.

После пяти видов из восьми россияне лидируют с 45 очками против 42 у США и 39 у Японии. Впереди остались произвольный танец у танцевальных дуэтов, а также произвольные программы у спортивных пар и фигуристок-одиночниц.