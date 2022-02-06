Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лидер сборной России 15-километровую дистанцию классикой преодолел вровень с финном Иво Нисканеном, но на 15 километрах коньком ушёл в существенный отрыв. Нисканен сильно сдал и лишился даже второго места.

Примечательно, что на старте гонки Большунов не вписался в поворот и упал. Однако лыжник избежал травм и вскоре вернулся в группу лидеров.

Вторым вслед за Большуновым к финишу пришёл ещё один представитель России Денис Спицов с отставанием 1.11,0. Нисканен взял бронзу, отстав на 2 минуты и 0,2 секунды.

На финише Большунов взял флаг Олимпийского комитета России.

Отметим, что Спицов также упал во время забега. Но произошло это незадолго до финиша, когда россиянин существенно опережал соперников.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клэбо провалил гонку, отстав на полторы минуты уже после «классики».

Золото Большунова стало первым для России на Олимпиаде-2022. Накануне в женском скиатлоне Наталья Непряева взяла серебро, а сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Для Большунова это пятая медаль Олимпийских игр. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.