Россия завоевала первое золото на Олимпиаде-2022. Российский лыжник Александр Большунов в скиатлоне (15+15 км) пришёл к финишу первым с большим отрывом от соперников. Финишировал россиянин с флагом ОКР (в связи с запретом на флаг России на Играх).

Серебро взял ещё один представитель России Денис Спицов, отставший от Большунова на 1 минуту 11 секунд. Бронзу завоевал финн Иво Нисканен.

Накануне Россия взяла бронзу в смешанной эстафете в биатлоне, а Наталья Непряева завоевала серебро в лыжном скиатлоне у женщин.

Для Большунова это пятая медаль Олимпийских игр. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.