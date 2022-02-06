Россиянин Александр Большунов и финн Иво Нисканен пожали друг другу руки после финиша в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Большунов завоевал золото на 30-километровой дистанции (15 классикой и 15 свободным стилем), придя к финишу с большим отрывом. Нисканен шёл с Большуновым вровень на классической части, но отстал на «коньке» и в итоге взял бронзу.

На финише Большунов взял флаг Олимпийского комитета России, после чего встретил серебряного призёра — партнёра по команде Дениса Спицова. Оба лыжника дождались Нисканена, и после финиша финна Большунов протянул ему руку.

Для России это золото стало первым на Играх-2022.