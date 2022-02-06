К старту Олимпийских игр лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо набрал сумасшедшую форму. Если в прошлом все наблюдали за дуэлью его и Александра Большунова, то в этом сезоне казалось, что наш лыжник начал безнадёжно отставать. Клэбо уверенно побеждал на дистанции и лидировал в общем зачёте Кубка мира.

Но не зря говорят, что Олимпиада – это особые старты.

В мужском скиатлоне все ждали эмоциональной и напряжённой зарубы Большунова и Клэбо. NVsport, анонсируя гонку, выносил именно этих лыжников в заголовок. В итоге всё обернулось несколько иначе…

Уже старт гонки заставил российских поклонников схватиться за сердце. В самом начале 15-километровой «классики» Александр Большунов не вписался в поворот и упал.

К счастью, наш лидер избежал повреждений и тут же вернулся на трассу. Через пару минут Большунов уже шёл в группе лидеров. Всё-таки дистанционные виды – это не спринт, здесь одна небольшая неприятность не становится решающей.

Где-то к середине «классики» Большунов и ещё один топовый «дистанционник» финн Иво Нисканен начали отрываться от преследователей. Спортсмены периодически менялись местами, но шли в целом лыжа в лыжу и к «переобуванию» пришли с одним временем.

Но на «коньке» Большунова было уже не достать. Уже на первой контрольной точке он привёз Нисканену 11 секунд, затем полминуты…

Уже на 17 километрах финна догнал Денис Спицов. Если от Большунова можно было ожидать такой прыти, то выступление Дениса стало сюрпризом, возможно, даже для тренерского штаба сборной. Впоследствии он не «умер» на дистанции и продолжил уверенно наращивать преимущество над Нисканеном.

На последних пяти километрах с нашим лыжником произошла небольшая неприятность – он наехал лыжей на бутылку, оставленную на трассе, и упал. Впрочем, быстро поднялся. Нисканен отставал уже на минуту, так что этот инцидент никак не сказался на ходе Спицова.

А Большунова было уже не достать. Такие огромные отрывы в скиатлоне можно увидеть нечасто. Финишировал наш звёздный лыжник с флагом. К сожалению, не с российским триколором, а с флагом ОКР – наша страна отбывает наказание за допинговое прошлое. Но и на флаге ОКР был чётко виден российский триколор. И весь стадион знал, кто завоевал золото в одном из престижнейших лыжных видов.

А что Клэбо? А Клэбо «умер» уже на середине классической дистанции и к «переобуванию» пришёл с полутораминутным отставанием. На коньке он сдал ещё сильнее и окончательно провалил гонку.

Большунов после финиша повёл себя как настоящий король лыж. Сперва встретил и поздравил партнёра по команде Спицова, а затем пожал руку бронзовому призёру Иво Нисканену. Финн и россиянин вели и подгоняли друг друга на классической части, так что победа Большунова – отчасти и его заслуга.

У России первое золото Пекина-2022, у Большунова – первое золото Олимпийских игр. А все старты ещё впереди!