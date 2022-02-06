Александр Большунов на финише скиатлона на Олимпиаде-2022. Фото - скриншот трансляции

Александр Большунов на финише скиатлона на Олимпиаде-2022. Фото - скриншот трансляции

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе следила за мужским скиатлоном на Олимпиаде-2022 в Пекине по ноутбуку с борта самолёта. Во время финиша россиянина Александра Большунова она эмоционально кричала «Ура!».

Эмоции Елены Вяльбе на финише скиатлона. Видео — ОКР pic.twitter.com/DddT3MDDHr — nvsport.ru (@Nevasportru) February 6, 2022

Видео эмоций Вяльбе опубликовал Олимпийский комитет России в Инстаграме.

Большунов одержал уверенную победу в 30-километровой гонке и финишировал с флагом ОКР.

Серебро взял ещё один представитель Денис Спицов, бронзу завоевал Иво Нисканен из Финляндии.