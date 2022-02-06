Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе следила за мужским скиатлоном на Олимпиаде-2022 в Пекине по ноутбуку с борта самолёта. Во время финиша россиянина Александра Большунова она эмоционально кричала «Ура!».
Эмоции Елены Вяльбе на финише скиатлона. Видео — ОКР pic.twitter.com/DddT3MDDHr
— nvsport.ru (@Nevasportru) February 6, 2022
Видео эмоций Вяльбе опубликовал Олимпийский комитет России в Инстаграме.
Большунов одержал уверенную победу в 30-километровой гонке и финишировал с флагом ОКР.
Большунов – король лыж. Как Россия выиграла первое золото Олимпиады-2022
Серебро взял ещё один представитель Денис Спицов, бронзу завоевал Иво Нисканен из Финляндии.
Комментарии Развернуть