Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2022 в скиатлоне. Россиянин упал в начале гонки, но избежал травмы и вскоре вернулся в группу лидеров.

«Сегодня всё сложилось идеальным. Падение, наверное, было необходимо. После него я успокоился и пошёл свою гонку. Рад, что всё сложилось в нужный момент», — сказал Большунов в эфире Первого канала.

Для России это золото стало первым на Олимпийских играх в Пекине. Накануне Россия взяла бронзу в смешанной эстафете в биатлоне, а Наталья Непряева завоевала серебро в лыжном скиатлоне у женщин.

Для Большунова это пятая медаль Олимпийских игр. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.