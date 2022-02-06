Российский лыжник Александр Большунов выложил в Инстаграме совместное фото с Денисом Спицовым и Иво Нисканеном после финиша в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!» — подписал снимок Большунов.

Большунов с большим отрывом победил на 30-километровой (15+15) дистанции, финишировав с флагом ОКР.

Его соотечественник Денис Спицов взял серебро, а Нисканен шёл с Большуновым вровень на классической дистанции, но проиграл «коньком» и занял третье место.

Для России это золото стало первым на Олимпийских играх в Пекине.

Для Большунова это пятая медаль Олимпиад. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.