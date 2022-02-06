Трёхкратный призёр Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин оценил победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022. Большунов финишировал первым с большим отрывом и взял флаг ОКР на финише. Вторым стал ещё один россиянин Денис Спицов.

«Большунов сто процентов должен был бороться за золотую медаль. Вся интрига закончилась на середине гонки, — цитирует «Спорт-Экспресс» Вылегжанина. — Если говорить о Денисе, то на прошлой Олимпиаде он хорошо проехал классический стиль. На коньковом он проехал еще лучше».

Для России это золото стало первым на Олимпийских играх в Пекине.

Для Большунова это пятая медаль Олимпиад. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.