Российский лыжник Денис Спицов оценил своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Спицов взял серебро на 30-километровой дистанции. Победу одержал Александр Большунов, бронзу взял Иво Нисканен из Финляндии.

«Последние дни подготовки прошли просто великолепно, чувствовал себя прекрасно. Ожидал большей борьбы от норвежцев, рассчитывал, что они не отпустят Саню Большунова и Иво Нисканена, — приводит официальный Телеграм-канал ОКР Спицова. — Ждал поддержки от них, но пришлось всю классическую часть работать самому. Потом заметил, что они уже не держат темп, и решил не откладывать рывок до коньковой части. На спуске перед переодеванием лыж не услышал дыхания сзади, хотя обычно они подкатывались.

Быстро переоделся и ушел. Хотел бороться за победу и показать результат. Когда отрыв был в 20 секунд, еще пытался догнать Саню. Но после второго-третьего круга накопилась усталость, и я почувствовал, что не смогу – просвет увеличивался. Но медаль есть медаль. И вдвойне приятно оказаться на пьедестале вместе с Сашей. До сих пор не верится – это как какой-то сон».