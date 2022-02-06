Александр Большунов рассказал об эмоциях от победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Российский лыжник принёс России первое золото Игр в Пекине, с большим отрывом выиграв 30-километровый забег.

«Нереальные эмоции. Бежал последний круг — и слезы наворачивались. Понимал: вот оно! Олимпийское золото! — цитирует «Спорт-Экспресс» Большунова. — В нужный момент я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами. Большое спасибо Пекину и Китаю. Именно здесь у меня все получилось».

Серебро в гонке взял ещё один россиянин Денис Спицов, бронзу завоевал финн Иво Нисканен.

Для Большунова это пятая медаль Олимпийских игр. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.