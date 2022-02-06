Завершились соревнования конькобежцев на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу в них одержал швед Нильс ван дер Пёль. Он преодолел дистанцию с новым олимпийским рекордом — 6.08,84. Он превзошёл рекорд голландца Свена Крамера (6.09,76), установленный четыре года назад. Крамер также принял участие в сегодняшнем забеге, но стал лишь девятым.

Примечательно, что ван дер Пёлю принадлежит и мировой рекорд (6.01,56), установленный в декабре 2021 года.

Серебро Олимпиады взял голландец Патрик Рёст (6.09,31). Бронзу завоевал норвежец Халльгейр Энгебраатен (6.09,88).

Сергей Трофимов занимал третье место вплоть до последнего забега, в котором участвовал ван дер Пёль. В результате россиянин вылетел из призовой тройки, оставшись четвёртым (6.10,27).

Александр Румянцев занял шестое место (6.15,02), Руслан Захаров — 14-е (6.21,00).