Российский лыжник Александр Большунов с негодованием ответил на вопрос американского журналиста о допинге среди российских спортсменов. После победы Большунова в скиатлоне, журналист отметил, что у многих читателей возникнет вопрос, является ли его выступление чистым, на фоне многочисленных допинговых скандалов с участием россиян.

«Когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это, — цитирует «Спорт-Экспресс» Большунова. — Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение».

Также Большунов отметил, что некорректно задавать вопрос о допинге, поскольку своего результата спортсмены России добились годами тренировок. В заключении речи он предложил журналисту приехать и посмотреть, как они тренируются.

Большунов одержал победу в 30-километровом скиатлоне с большим отрывом от преследователей. Серебро взял ещё один россиянин Денис Спицов.