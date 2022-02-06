Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова с восторгом прокомментировала победу Александра Большунова на Олимпиаде-2022. Российский лыжник одержал победу в скиатлоне, опередив преследователей более чем на минуту. Серебро с отставанием 1.11 завоевал ещё один россиянин Денис Спицов. Лидер Кубка мира Йоханнес Клэбо стал 40-м.

«Фантастика, ему «привезли» девять минут. Это настоящий подвиг Большунова. Он просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? Фантастика!» — цитирует «Чемпионат» Резцову-старшую.

Для России это золото стало первым на Олимпийских играх в Пекине.

Для Большунова это пятая медаль Олимпиад. Четыре года назад в Пхёнчхане он взял три серебра серебра и бронзу.