Российская фристайлистка Полина Чудинова смогла пробиться в финал Олимпиады-2022 в могуле. По итогам двух попыток она показала пятый результат, показав сегодня результат 70,93.

Ещё две представительницы России Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина заняли 13-е и 14-е место (65,77 и 63,97) и не пробились десятку сильнейших.

Лучший результат в квалификации продемонстрировала канадка Софьян Ганьон (75,63), в тройку вошли Кисара Сумийоши из Японии (72,58) и Софи Эш (72,20).

Финальные состязания в могуле пройдут сегодня и будут состоять из трёх этапов. Соревнования пройдут в 14:30, 15:05, 15:40.