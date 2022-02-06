В ближайшее время будет объявлено о сроках, в которые будет доигран молодёжный чемпионат мира по хоккею. Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент ИИХФ Люк Тардиф находится сейчас в Пекине и в ближайшее время должен официально объявить о том, что турнир будет доигран в августе. Ранее сообщалось, что даты молодёжного ЧМ будут объявлены после завершения Олимпиады.

Молодёжный ЧМ по хоккею стартовал 26 декабря в Канаде. Однако вскоре из-за роста заражений коронавирусом в ряде команд турнир был прерван.

Планируется, что доиграют МЧМ в тех же городах — Эдмонтоне и Ред-Дире, но с менее жёстким ковидным протоколом.