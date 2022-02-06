В сети появилось видео победного финиша Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Российский лыжник с большим отрывом одержал победу на дистанции и финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

В связи с дисквалификацией России отечественные атлеты выступают в Пекине под названием «Команда ОКР» и с нейтральными флагом и гимном.

Серебро на 30-километровой дистанции взял ещё один россиянин Денис Спицов, бронзу завоевал финн Иво Нисканен.

Для России это золото стало первым на Играх-2022 в Пекине. Большунов также впервые в карьере завоевал золотую олимпийскую медаль. В Пхёнчхане-2018 на его счету были три серебра и бронза.