«Зенит» попытается приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, утверждает Metaratings. Сине-бело-голубые рассматривают вариант переговоров с ним в конце сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым, но по данным источником, в сферу интересов петербуржцев он не входит.

Сафонову 22 года, он является основным вратарём «Краснодара» и сборной России. В текущем сезоне голкипер провёл 17 матчей и пропустил 16 голов в РПЛ.

За сборную России Сафонов отыграл семь встреч и пропустил шесть мячей, четыре из которых — на Евро-2020 от Дании (1:4).