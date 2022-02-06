Прославленный советский легкоатлет Сергей Бубка утверждал: пока у тебя в запасе осталась одна попытка, ты не проиграл. Но всё же спорт устроен более сложно. Всегда существует ряд объективных факторов, по которым можно заранее определить чемпиона. И на данный момент можно говорить, что Россия уже не упустит золото в командном турнире по фигурному катанию.

После пяти видов

После пяти видов положение команд следующее:

Россия – 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39

4. Канада – 30

5. Китай – 29

Разумеется, свой вклад в успех сборной внесли все, но отдельно стоит выделить Марка Кондратюка. Мужское катание изначально считалось нашим слабым звеном в командном турнире. Однако 18-летний фигурист показал себя выше всяческих похвал. В короткой программе он уверенно занял третье место, а в произвольной обошёл Винсента Чжоу и упрочил российское лидерство.

Камила Валиева подтвердила свой статус и не оставила шансов конкуренткам в женском катании. А выступления одиночниц как раз являются слабым звеном уже для наших главных преследователей – сборной США.

В спортивных парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили китайцам Сунь Вэньцзин и Хань Цуну всего 0,19 балла при небольшом скандале с судейством. Но главное – удалось обставить американцев Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера.

Наконец в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, проиграв Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Расклад

Поскольку в произвольной части командного турнира принимают участие только первые пять мест, минимальное число баллов, которые можно получить – это 6.

Таким образом, Россия при двух первых местах в оставшихся трёх видах уже станет недосягаемой для США и третий вид может полностью провалить. В этом случае наши наберут 26 очков, а американцы, в лучшем случае (два вторых и одно первое место) – 28. Этого будет недостаточно, чтобы отыграть трёхочковый гандикап.

Пары

Откроют заключительный день командного турнира выступления пар. Вероятнее всего, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, классно выступившие в короткой программе, останутся и в произвольной.

Главными конкурентами наших фигуристов остаётся китайская пара. Но скорее всего, тренерский штаб не выпустит Сунь Вэньцзин и Хань Цуна на произвольную программу. Пара давно испытывает проблемы с травмами, зацепиться сборной за бронзу уже нереально, так что скорее стоит лидеров поберечь до индивидуальных выступлений.

Таким образом, Мишина и Галлямов могут внести ключевой вклад в российскую победу и идти открывать шампанское, ведь впереди будут выступления одиночниц.

Танцы

Никита Кацалапов уже подтвердил, что их пара выступит и в произвольном танце. Вероятность того, что он и Синицина опустятся ниже третьего места, крайне мала. При худшем для нас раскладе американские танцоры одержат победу, а россияне станут третьими, пропустив вперёд канадцев (данный расклад также маловероятен).

Женщины

Ну а в женской произвольной программе Россию с первого места сдвинуть нереально, даже если вместо Валиевой выйдут Александра Трусова или Анна Щербакова. Единственная иностранная фигуристка, которая может хоть какую-то конкуренцию навязать нашим девочкам, представляет Бельгию (Луна Хендрикс) и в командном турнире не участвует.

Вряд ли американские одиночницы в произвольной программе заберутся даже на второе место, особенно на фоне провала Карен Чен в короткой.

Таким образом, у Штатов остаются теоретические шансы на победу, но на практике их реализовать вряд ли получится. Так что готовимся 7 февраля всю ночь и раннее утро следить, как Россия завоёвывает заслуженное золото в фигурном катании.