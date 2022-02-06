Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов удачно выступил в первом раунде финала Олимпиады-2022 на нормальном трамплине.

Во время своей попытки Климов прыгнул на 104 метра и набрал 135 очков. Он занял четвёртое место среди всех участников.

Россиянина обошли японец Рёри Кобаяси (15,4), Петр Превц из Словении (139,2) и поляк Камил Стох (136,3).

Во второй этап финала прошли 30 лучших прыгунов. Помимо Климова, в их число вошли Данил Садреев (седьмой результат, 134,1) Роман Трофмиов (29-й результат, 120,8).

Михаил Назаров стал 32-м (118,1) и не пробился во вторую попытку.

Второй этап соревнований стартовал несколько минут назад.

Евгений Климов ранее выступал в лыжном двоеборье и принял участие в Олимпиаде-2014 в Сочи. Однако беговая часть спортсмену обычно не удавалась, и в 2015 году он перешёл в чистые прыжки.