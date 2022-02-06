Японский прыгун с трамплина Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом в прыжках на нормальном трамплине (K-98). В первом раунде он показал лучший результат (145,4) и, несмотря на неудачу во второй попытке (129,6), стал первым с 275 баллами в сумме.

Вторым стал австриец Мануэль Феттнер, выигравший вторую попытку — 270,8 балла.

Бронзовую награду завоевал поляк Давид Кубацки — 265,9.

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов после первой попытки шёл четвёртым в 1,3 балла от бронзы (135,0), но во второй попытке стал седьмым (126,5) и занял в итоге пятое место (261,5).

Данил Садреев занял восьмое место (259,4), Роман Трофимов — 23-е (244,7), Михаил Назаров не прошёл во вторую попытку и в общей таблице стал 32-м (118,1).

Наиболее примечательным выглядит провал трёхкратного олимпийского чемпиона Камиля Стоха. 34-летний поляк после первой попытки шёл на третьем месте, но во второй показал 13-й результат и занял лишь шестую строчку.