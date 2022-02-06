Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду на Олимпиаде-2022 в могуле. В суперфинале россиянка показала третий результат, набрав 77,72 балла. Серебро взяла Джелин Кауф из США с результатом 80,28 балла. Золотую медаль выиграла австралийка Джакара Энтони — 83,09.

Полина Чудинова стала 17-й в первом сегменте финала, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко не пробились в финальные соревнования.

Ранее в состязаниях мужчин могул выиграл швед Вальтер Вальбер, в тройку вошли Макйл Кингсбери из Канады и японец Икума Хорисима.

Смирновой 19 лет. В 2021 году она завоевала золото ЧМ в парном могуле и бронзу в могуле.