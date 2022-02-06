«Базель» проведет матч против «Сьона» в 20-м туре чемпионата Швейцарии. В составе хозяев первый матч проведет российский нападающий Фёдор Чалов, недавно перешедший в команду на правах аренды.

Игра на стадионе «Санкт-Якоб Парк» стартует сегодня, 6 февраля, в 16:15 по московскому времени.

Чалов выйдет на поле с первых минут, он заявлен за клуб в стартовом составе.

Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022, в нем не предусмотрены опции полноценного выкупа.

Ранее Чалов выступал за московский ЦСКА. В сезоне-2021/2022 он сыграл в 18 матчей, забил три гола и отдал пять передач.

«Базель» занимает второе место в швейцарской Суперлиге.