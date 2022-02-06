Представители тренерского штаба петербургского «Зенита» будут присутствовать на матче чемпионата Испании между «Бетисом» и «Вильярреалом». Ожидается, что они понаблюдают за будущими соперниками по Лиге Европы.

По информации Metaratings.ru, коллеги Сергея Семака появятся на трибунах встречи Ла Лиги сегодня 6 февраля. Начало матча запланировано на 20: 30 по московскому времени. О присутствии главного тренера на стадионе не сообщается.

Первый поединок «Зенита» с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы пройдет уже 17 февраля, ответный состоится 24 февраля.

«Бетис» находится на третьем месте в чемпионате Испании с 40 очками после 22 матчей. «Зенит» продолжает второй зимний сбор в Португалии, оставаясь лидером Российской Премьер-лиги.