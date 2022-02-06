Завершился второй медальный день на Олимпиаде-2022 в Пекине. Всего было разыграно шесть комплектов медалей. Ещё один вид — скоростной спуск у горнолыжников — был перенен из-за сильного ветра.

Россия завоевала первую золотую награду — в лыжном скиатлоне Александр Большунов с отрывом занял первое место. Серебро взял его соотечественник Денис Спицов.

Помимо двух этих наград, Россия взяла медаль во фристайле — Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле.

В медальном зачёте Россия поднялась на третье место, а по общему количеству наград (5) лидирует.

Первой в медальном зачёте осталась Норвегия (2 золотых, 1 бронзовая медаль), на второе место вышла Швеция (2-0-0).