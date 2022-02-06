В составе сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 не будет замен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

В заключительный соревновательный день запланированы произвольные программы у пар и женщин, а также произвольные танцы у танцоров.

Ранее Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, сообщил, что их пара не будет заменена после ритм-танца.

Таким образом, у спортивных дуэтов выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а у одиночниц — Камила Валиева.

После пяти видов Россия лидирует с 45 очками, США отстаёт на 3 балла.