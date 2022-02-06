Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин пока не отправились в Пекин для выступления на Олимпийских играх. Ожидалось, что фигуристы вылетят в Китай сегодня, 6 февраля.

По информации Матч ТВ, причины задержки вылета остаются неизвестными.

Сообщается, что будет еще только два официальных олимпийских рейса из России в Китай – 7 февраля из Красноярска и 11 февраля из Челябинска. Фигуристам подойдет только первый, так как соревнования танцевальных дуэтов стартуют 12 февраля.

Степанова/Букин пропустили командный турнир, в оба дня сборную ОКР представляет пара Синицына/Кацалапов. Пока команда идет лидером соревнований.

В текущем сезоне Степанова/Букин выиграли чемпионат России и стали серебряными призерами чемпионата Европы.