Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов допустил, что Кубок мира по хоккею состоится в Италии зимой 2024 года. По его информации, в нем смогут принять участие игроки НХЛ.

Именно североамериканская лига планирует выступить организатором этих соревнований. Пока известна только предварительная дата и место: февраль 2024 года и Италия.

Турнир будет превью Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Там также ожидается присутствие игроков НХЛ. При этом на него не поедут участники молодежных сборных.

В прошлый раз Кубок мира проходил в канадском Торонто в сентябре 2016 года. Победу одержали хозяева, обыгравшие в полуфинале Россию, а в решающем матче — сборную Европы.