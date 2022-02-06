Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на чемпионство Александра Большунова и серебро Дениса Спицова в лыжных гонках на Играх-2022 в Пекине.

Спортсмены завоевали медали в скиатлоне сегодня, 6 февраля.

«Вчера в одном из интервью я сказал: «Золота без серебра не появится». Вот вам золото и серебро. Хочу поздравить Елену Вяльбе и весь тренерский коллектив, а особенно Юрия Бородавко. Он подготовил всех троих наших призёров и заслуживает звание «герой труда», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.

В тройку призеров также вошел представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Накануне, 5 февраля, серебро в скиатлоне взяла Наталья Непряева.