Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в санном спорте в состязаниях одиночников. Результат саночника после четырёх попыток стал рекордом для трассы — 3.48,735.

Серебро взял Вольфганг Киндль из Австрии, бронзу — Доминик Фишналлер из Италии.

Россияне Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич заняли, соответственно, девятое, десятое и четырнадцатое место.

Йоханнес Людвиг завоевал второе золото Олимпиад в карьере. Четыре года назад в Пхёнчхане он выиграл командны состязания, кроме того, взял бронзу у одиночников.

Для Германии эта золотая медаль стала первой на Играх-2022.