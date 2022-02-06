Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал триумф своих подопечных Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских Играх в Китае.

Лыжники завоевали золото и серебро в гонке 6 февраля.

Наставник не находился на олимпийском стадионе во время соревнований. Он задержался в Москве по семейным обстоятельствам и наблюдал за стартом в аэропорту.

«Состояние предполетное, эмоции. Нормальные эмоции. Ожидание всегда ярче по эмоциям, чем реальность. Пока осознание не пришло. Поэтому пока – буднично-предполетное», – приводит слова Бородавко Metaratings.ru.

Тренер добавил, что договаривался со спортсменами действовать по обстоятельствам. По его мнению, все сложилось как нужно.