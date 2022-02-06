В понедельник, 7 февраля на Олимпиаде в Пекине будут разыграны девять медалей в семи видах спорта.
Представляем вам все соревнования Игр-2022 7 февраля. Красным выделены медальные старты.
4:05. Кёрлинг, микст. 13-й раунд
Сегодня состоятся последние выступления кругового раунда смешанных дуэтов. По итогам 13-го раунда определятся четыре пары полуфиналистов. Россия в этом виде не смогла отобраться на Олимпиаду.
4:15. Фигурное катание, командные соревнования. Пары, произвольная программа
В командном турнире Олимпиады-2022 по фигурному катанию состоятся решающие старты. В состязаниях спортивных пар от России выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые ранее были вторыми в короткой программе.
После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.
4:30. Горные лыжи, женщины. Гигантский слалом
Горнолыжницы разыграют медали в гигантском слаломе. В 4:30 спортсменки проедут первую попытку, в 9:30 будет назначена вторая попытка.
От России в этой дисциплине выступят Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова.
4:30. Фристайл, женщины. Биг-эйр, квалификация
Во фристайле в состязаниях по биг-эйру состоится квалификация у женщин. В трёх квалификационных заездах выступят россиянки Ксения Орлова и Анастасия Таталина.
5:30. Фигурное катание, командные соревнования. Танцы на льду, произвольный танец
В командном турнире Олимпиады-2022 по фигурному катанию состоятся решающие старты. В состязаниях танцевальных дуэтов Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее они были вторыми в ритм-танце.
После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.
6:35. Фигурное катание, командные соревнования. Одиночницы, произвольная программа
Командный турнир Олимпиады-2022 по фигурному катанию закроют выступления одиночниц. Как и в короткой программе, от России выступит Камила Валиева. Ранее она выиграла короткую программу с тройным акселем.
После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.
7:00. Горные лыжи, мужчины. Скоростной спуск
Состязания в скоростном спуске были намечены на 6 февраля, но были перенесены из-за сильного ветра. Россиян в этой дисциплине нет.
7:00. Сноуборд, мужчины. Слоупстайл
Финальные заезды в слоупстайле у мужчин пройдут в 7:00, 7:27 и 7:54. Россиян в финале представлено не будет.
7:10. Хоккей, женщины. Канада – Россия
Женская сборная России по хоккею проведёт третий матч группового раунда. Соперницами россиянок станет команда Канады. На старте турнира Россия обыграла Швейцарию (5:2), затем была разгромлена США (0:5).
Напомним, что из группы России в плей-офф выйдут все пять команд, круговой раунд распределит соперниц по 1/4 финала.
8:30. Фристайл, мужчины. Биг-эйр, квалификация
Мужчины, как и женщины, проведут три квалификационных старта в биг-эйре по фристайлу. Россия в этом виде не представлена.
11:30. Коньки, женщины. 1500 м
Забег на 1,5 км пробегут россиянки Елена Сохрякова (четвёртая пара), Евгения Лаленкова (шестая пара) и Елизавета Голубева (15-я пара).
12:00. Биатлон, женщины, индивидуальная гонка
Сегодня пройдёт первая личная гонка у женщин на Олимпиаде-2022. На 15-километровую дистанцию выйдут 89 биатлонисток, включая четырёх россиянок.
Нашу страну в индивидуальной гонке представаят: Ульяна Нигматуллина (номер 29), Светлана Миронова (38), Кристина Резцова (74) и Евгения Буртасова (84).
13:30. Прыжки с трамплина, микст
В 13:30 стартуют соревнования в смешанных эстафетах. В 14:45 пройдут первые старты финала, а в 15:51 – вторые попытки.
Сборную России представят Ирма Махнина, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
14:30. Шорт-трек, женщины. 500 м
Шорт-трекистки пробегут самую короткую дистанцию – 500 м. В 14:30 стартуют четвертьфиналы, в 20:15 – полуфиналы, в 15:41 – утешительный финал, в 15:46 – основной финал.
Елена Серёгина бежит во втором четвертьфинале, Софья Просвирнова – в третьем.
14:44. Шорт-трек, мужчины. 1000 м
У шорт-трекистов состоятся забеги на 1000 м. В 14:44 пройдут четвертьфинальные забеги, в 15:20 – полуфинальные, 15:52 – утешительный финал, в 15:58 – основной финал.
Россияне не пробились в основную сетку.
14:50. Санный спорт, женщины. Одиночки, заезды 1-2
Саночницы проведут первые два заезда на Олимпиаде-2022. За медали в числе прочих попробуют побороться три россиянки: Татьяна Иванова, Екатерина Катникова и Виктория Демченко, дочь трёхкратного призёра Олимпийских игр Альберта Демченко.
15:05. Кёрлинг, микст. 1/2 финала
7 февраля состоятся полуфинальные матчи в миксте. Их участники определятся по окончании кругового раунда, который пройдёт также сегодня.
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