В понедельник, 7 февраля на Олимпиаде в Пекине будут разыграны девять медалей в семи видах спорта.

Представляем вам все соревнования Игр-2022 7 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, микст. 13-й раунд

Сегодня состоятся последние выступления кругового раунда смешанных дуэтов. По итогам 13-го раунда определятся четыре пары полуфиналистов. Россия в этом виде не смогла отобраться на Олимпиаду.

4:15. Фигурное катание, командные соревнования. Пары, произвольная программа

В командном турнире Олимпиады-2022 по фигурному катанию состоятся решающие старты. В состязаниях спортивных пар от России выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые ранее были вторыми в короткой программе.

После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.

4:30. Горные лыжи, женщины. Гигантский слалом

Горнолыжницы разыграют медали в гигантском слаломе. В 4:30 спортсменки проедут первую попытку, в 9:30 будет назначена вторая попытка.

От России в этой дисциплине выступят Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова.

4:30. Фристайл, женщины. Биг-эйр, квалификация

Во фристайле в состязаниях по биг-эйру состоится квалификация у женщин. В трёх квалификационных заездах выступят россиянки Ксения Орлова и Анастасия Таталина.

5:30. Фигурное катание, командные соревнования. Танцы на льду, произвольный танец

В командном турнире Олимпиады-2022 по фигурному катанию состоятся решающие старты. В состязаниях танцевальных дуэтов Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее они были вторыми в ритм-танце.

После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.

6:35. Фигурное катание, командные соревнования. Одиночницы, произвольная программа

Командный турнир Олимпиады-2022 по фигурному катанию закроют выступления одиночниц. Как и в короткой программе, от России выступит Камила Валиева. Ранее она выиграла короткую программу с тройным акселем.

После пяти видов Россия занимает первое место в командных соревнованиях с 45 очками. США отстают на три балла.

7:00. Горные лыжи, мужчины. Скоростной спуск

Состязания в скоростном спуске были намечены на 6 февраля, но были перенесены из-за сильного ветра. Россиян в этой дисциплине нет.

7:00. Сноуборд, мужчины. Слоупстайл

Финальные заезды в слоупстайле у мужчин пройдут в 7:00, 7:27 и 7:54. Россиян в финале представлено не будет.

7:10. Хоккей, женщины. Канада – Россия

Женская сборная России по хоккею проведёт третий матч группового раунда. Соперницами россиянок станет команда Канады. На старте турнира Россия обыграла Швейцарию (5:2), затем была разгромлена США (0:5).

Напомним, что из группы России в плей-офф выйдут все пять команд, круговой раунд распределит соперниц по 1/4 финала.

8:30. Фристайл, мужчины. Биг-эйр, квалификация

Мужчины, как и женщины, проведут три квалификационных старта в биг-эйре по фристайлу. Россия в этом виде не представлена.

11:30. Коньки, женщины. 1500 м

Забег на 1,5 км пробегут россиянки Елена Сохрякова (четвёртая пара), Евгения Лаленкова (шестая пара) и Елизавета Голубева (15-я пара).

12:00. Биатлон, женщины, индивидуальная гонка

Сегодня пройдёт первая личная гонка у женщин на Олимпиаде-2022. На 15-километровую дистанцию выйдут 89 биатлонисток, включая четырёх россиянок.

Нашу страну в индивидуальной гонке представаят: Ульяна Нигматуллина (номер 29), Светлана Миронова (38), Кристина Резцова (74) и Евгения Буртасова (84).

13:30. Прыжки с трамплина, микст

В 13:30 стартуют соревнования в смешанных эстафетах. В 14:45 пройдут первые старты финала, а в 15:51 – вторые попытки.

Сборную России представят Ирма Махнина, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

14:30. Шорт-трек, женщины. 500 м

Шорт-трекистки пробегут самую короткую дистанцию – 500 м. В 14:30 стартуют четвертьфиналы, в 20:15 – полуфиналы, в 15:41 – утешительный финал, в 15:46 – основной финал.

Елена Серёгина бежит во втором четвертьфинале, Софья Просвирнова – в третьем.

14:44. Шорт-трек, мужчины. 1000 м

У шорт-трекистов состоятся забеги на 1000 м. В 14:44 пройдут четвертьфинальные забеги, в 15:20 – полуфинальные, 15:52 – утешительный финал, в 15:58 – основной финал.

Россияне не пробились в основную сетку.

14:50. Санный спорт, женщины. Одиночки, заезды 1-2

Саночницы проведут первые два заезда на Олимпиаде-2022. За медали в числе прочих попробуют побороться три россиянки: Татьяна Иванова, Екатерина Катникова и Виктория Демченко, дочь трёхкратного призёра Олимпийских игр Альберта Демченко.

15:05. Кёрлинг, микст. 1/2 финала

7 февраля состоятся полуфинальные матчи в миксте. Их участники определятся по окончании кругового раунда, который пройдёт также сегодня.