Российский саночник Роман Репилов поделился впечатлениями после заключительной попытке соревнований на олимпийской трассе. Спортсмен раскритиковал свое выступление и остался недоволен результатом.

Россиянин занял девятое место и стал лучшим из представителей нашей страны на Играх-2022 в Пекине.

«Я ничем не доволен. Чем мне довольным быть? Вот этим местом, которое занял? Я же объяснил, в чем вчера ошибся. Я мог и сегодня ошибаться. Если бы я понимал, что могу рисковать и побороться – я бы рисковал. Да, второй день стабильнее. Но такое место – кому оно надо?», – заявил Репилов в эфире Матч ТВ.

Напомним, российский саночник – трехкратный чемпион мира и многократный призер европейских соревнований.