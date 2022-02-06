6 февраля на Олимпиаде-2022 были разыграны шесть медалей в шести видах спорта. По их итогам Россия завоевала золото, серебро и бронзу.

Лыжные гонки

Александр Большунов принёс России первую золотую медаль на Играх в Пекине. Он первенствовал в скиатлоне 15+15 км. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов. Бронзу завоевал финн Иво Нисканен.

Фристайл

У женщин в состязаниях в могуле бронзовую медаль взяла россиянка Анастасия Смирнова. Золото взяла Джакара Энтони из Австралии, серебро – Джелин Кауф из США.

Фигурное катание

Сборная России вышла на первое место в командном зачёте. Сперва Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу у женщин, а затем Марк Кондратюк стал вторым у мужчин в произвольной программе. После пяти видов россияне лидируют с 45 очками. США отстаёт на 3 очка, Япония – на 6.

7 февраля состоятся произвольные прокаты у пар и мужчин, а также произвольные танцы.

Кёрлинг

Состоялись очередные состязания кругового раунда по кёрлингу в состязаниях смешанных дуэтов. Сборная Италии перед последним раундом лидирует с восемью победами в пяти играх. Второе место с пятью победами и тремя поражениями делят Канада, Великобритания и Норвегия. Две последние команды, наряду с Италией, уже пробились в полуфинал.

Россия не пробилась на Олимпиаду в этом виде.

Санный спорт

В соревнованиях одиночников вторую золотую олимпийскую медаль взял немец Йоханнес Людвиг. Серебро завоевал австриец Вольфганг Киндль, бронзу – итальянец Доминик Фишналлер.

Россияне Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич заняли девятое, десятое и 14-е место соответственно.

Прыжки с трамплина

Рёю Кобаяси из Японии выиграл соревнования на нормальном трамплине. Серебро взял австриец Мануэль Феттнер, бронзу – Давид Кубацки.

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов после первой попытки шёл четвёртым, а в итоге занял пятое место.

Данил Садреев стал восьмым, Роман Трофимов – 23-м.

Сноуборд

Первое в истории золото на зимних Олимпиадах Новой Зеландии принесла Зои Садовски-Синнотт. Она победила в состязаниях по слоупстайлу. Серебро взяла Джулия Марино из США, бронзу – Тесс Коуди из Австралии.

У мужчин прошла квалификация в слоупстайле. Единственный представитель России Владислав Хадарин не смог пройти в финал, став 14-м при 12 проходных местах.

Конькобежный спорт

Швед Нильс ван дер Пёль с олимпийским рекордом (6:08.24) выиграл забег на 5000 м. Серебро завоевал Патрик Рёст из Нидерландов, бронзу – норвежец Халльгейр Энгебраатен.

Российский конькобежец Сергей Трофимов остался с «деревянной» медалью, заняв четвёртое место, Александр Румянцев стал шестым, Руслан Захаров – 14-м.

Хоккей

В женском хоккее Китай выиграл у Японии в группе B, а в сильнейшей группе A США разгромили Швейцарию со счётом 8:0. Накануне американки с разгромным счётом победили Россию — 5:0.