Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и хоккеисты сборной ОКР Сергей Плотников и Артем Анисимов отправляются на Олимпиаду-2022 в Пекин из Красноярска.

Известно, что они не могли вовремя вылететь с командами из-за положительных тестах на коронавирус. У хоккеистов эти результаты были подтвержденными, о самочувствии хореографа официальной информации не появлялось. Теперь они могут успеть на один из последних олимпийских рейсов, сообщает Матч ТВ.

Командный турнир по фигурному катанию продолжится завтра, 7 февраля. Хоккеисты проведут первый официальный матч 9 февраля против Швейцарии.

Напомним, в Москве до сих пор остается танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. О причинах их отсутствия в Китае не сообщается.