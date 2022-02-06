Россиянка Анастасия Смирнова, выступающая в дисциплине могул, поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2022. Она отметила, что не готова искренне радоваться третьему месту.

В суперфинале она набрала 77,72 балла. Серебро взяла Джелин Кауф из США (80,28), золотую медаль выиграла австралийка Джакара Энтони (83,09).

«Хотела принести историческую золотую медаль нашей стране. Но это не расстройство, просто я еще не поняла, какое место я заняла. Нужно поговорить с тренером, который оценит мою работу», – сказала Смирнова в эфире Матч ТВ.

Могулистка ранее, в 2021 году, становилась победителем чемпионата мира в парной дисциплине и бронзовым призером в личных заездах. Смирнова принесла первую медаль в женском фристайле за 28 лет для России.